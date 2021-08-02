عاجل | ديفيد شينكر للتغيير: النظام الايراني يلعب دور الضعيف باحترافية

2021/08/02 | 20:45 - المصدر: قناة التغيير

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ديفيد شينكر للتغيير: النظام الايراني يلعب دور الضعيف باحترافيةديفيد شينكر للتغيير: النظام الايراني يطلق النار على المتظاهرينديفيد شينكر للتغيير: يجب التمسك بالمكاسب التي حققتها العقوبات على ايران

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