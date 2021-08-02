2021/08/02 | 20:45 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | ديفيد شينكر للتغيير: نتمنى ان تنجح الحكومة العراقية في اجراء الانتخابات.ديفيد شينكر للتغيير: نسعى لانهاء اعتماد العراق على ايران في مجال الطاقة.

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