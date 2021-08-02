متجاوزا الحالة الوبائية التي أجلته لعامين.. انطلاق مهرجان العراق الوطني للمسرح

2021/08/02 | 20:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق مواكب النور المسرحي في بغداد، قادمة من كل محافظات العراق، ناشرة نورها في فضاءات عشاق المسرح على امتداد الوطن العربي.

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