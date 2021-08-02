القبض على 3 من عناصر داعش في محافظة كركوك

2021/08/02 | 20:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على ثلاثة ارهابيين من عناصر داعش.وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز قسم شؤون السيطرات شرعت بالقاء القبض على ارهابيين اثنين اثناء محاولتهما العبور عبر السيطرات” واضافت ان “مفارز الشرطة في المحافظة تمكنت من نصب كمين محكم …

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