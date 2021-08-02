الزوراء يكمل صفقة ضم نجم المنتخب محمد قاسم والاعلان خلال ساعات

2021/08/02 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر مقرب من إدارة نادي الزوراء، اليوم الاثنين، بان الساعات المقبلة ستشهد الإعلان الرسمي لضم نجم المنتخب الوطني محمد قاسم.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، "نادي الزوراء أكمل صفقة ضم نجم المنتخب الوطني محمد قاسم قادما من الشرطة".

وأضاف ان "الساعات المقبلة سيعلن النادي بشكل رسمي ضم محمد قاسم ضمن صفوف فريقه".

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