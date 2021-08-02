لجنة الطاقة تحدد 3 أسباب وراء

2021/08/02 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت عضو لجنة الطاقة النيابية زهرة البجاري، الاثنين، ثلاثة أسباب وراء ما اسمتها حرب الكهرباء في العراق.

وقالت البجاري في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "استهداف ابراج الكهرباء بلغ مستويات خطيرة في الاشهر الاخيرة من ناحية معدلاتها والتي شملت محافظات عدة خاصة مع تكرارها بشكل لافت في الاونة الاخيرة لتثير الكثير من علامات الاستفهام".

واضاف البجاري، ان "3 أسباب رئيسة تقف وراء استهداف ابراج الكهرباء في العراق منها انها تاتي بدوافع ارهابية للاضرار بالاقتصاد من قبل الجماعات المتطرفة ونعتبر اي عملية تخريب للمنشاءات الحيوية هو عملية ارهابية".

واضافت "ان هناك تقصير امني كبير خاصة بوجود مديرية مختصة في حماية الابراج ما يدل على وجود خلل واضح في اداء المهام لان مستوى الاعتداءات متكرر ومتقارب من الناحية الزمنية".

واشارت الى "وجود تواطى من قبل فاسدين في ادامة زخم عمليات الاستهداف لان كل اعتداء يعني انفاق اموال طائلة للاعمار"، لافتا الى ان "ما يحدث الان بكل تفاصيله يحمل مؤشرات على وجوةد ضعف في ادارة ملف الكهرباء تحمل وزره الوزارة والجهات الامنية في نفس الوقت".

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