الاتحاد الاوربي لكرة القدم يرفض تنفيذ قرارات المحكمة بإسقاط العقوبات عن اندية السوبر

2021/08/02 | 20:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم / يويفا/ تنفيذ مطالب المحكمة التجارية في مدريد بإلغاء العقوبات التي اتخذها ضد الأعضاء الـ 12 المؤسسين لدوري السوبر الأوروبي.وقالت صحيفة / ذا تايمز/ البريطانية إن : القاضي في مدريد أصدر أمرًا يوم الجمعة ينص على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن ينشر على موقعه على الإنترنت أنه سيسقط جميع العقوبات المالية والرياضية.وواصلت أندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس الدفاع عن خطتها وأصدرت بيانات مشتركة في آيار الماضي تشكو فيها من ضغوط وتهديدات غير مقبولة من طرف ثالث للتخلي عن المشروع.ورغم تأسيسها لدوري السوبر الأوروبي، ستشارك الأندية الثلاثة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2021/2022./انتهى3

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