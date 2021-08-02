واشنطن تطلب مغادرة اكثر من 20 دبلوماسيا روسيا بداية الشهر المقبل

2021/08/02 | 20:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف ان : الولايات المتحدة الأمريكية طلبت اليوم الاثنين مغادرة 24 دبلوماسيا من روسيا، بحلول الثالث من الشهر المقبل.وقال أنتونوف / حسب وكالة تاس / إن واشنطن طلبت من 24 دبلوماسيا روسيا، أوشكت صلاحية تأشيراتهم في الولايات المتحدة على الانتهاء، مغادرة البلاد بحلول الثالث من أيلول المقبل./انتهى3

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