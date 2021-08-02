المنافذ تعلن ضبط مواد غير صالحة للاستهلاك البشري

2021/08/02 | 21:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، ضبط مواد ممنوعة من الاستيراد وغير صالحة للاستهلاك البشري في منفذ ميناء ام قصر الشمالي.وذكر بيان للهيئة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “عملية نوعية أخرى تضاف إلى سجل إنجازات الهيئة، وهم يمارسون دورهم في تطبيق القانون والرقابه والتدقيق”.وأضاف أن “أبطال منفذ ميناء أم قصر …

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