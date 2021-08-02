2021/08/02 | 21:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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محافظ بابل يعلن صرف رواتب المحاضرين اعتباراً من يوم غد الثلاثاء » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 21:01

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