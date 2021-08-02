فيلم دواين جونسون “ذا روك” الجديد يحقق أكثر من 90 مليون مشاهدة حول العالم

2021/08/02 | 21:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش كلوي ميلاس من قناة CNN كيف أن دواين جونسون “ذا روك”، الأمريكي الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي، زاد من زخم شباك التذاكر إلى ارتفاعات غير متوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لفيلمه الجديد “Jungle Cruise”من ديزني.

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