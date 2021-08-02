البرلمان: المطالبات بإعادة سعر الصرف لوضعه السابق دعاية انتخابية.. لن يتغير قبل هذا الموعد -عاجل



البرلمان: المطالبات بإعادة سعر الصرف لوضعه السابق دعاية انتخابية.. لن يتغير قبل هذا الموعد -عاجل
2021/08/02 | 21:12 - المصدر: آي كيو نيوز
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