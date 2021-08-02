التوزيع الجغرافي لاصابات كورونا في الكرخ

2021/08/02 | 21:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الاثنين، التوزيع الجغرافي لاصابات كورونا الجديدة.وقال الحجامي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا كان كالأتي:

ابو دشير ———–50ابو غريب ———–59الاسكان————31الاعلام ———– —45البياع ———– —45التاجي ————-57التاجيات ————12التراث ————–22الحارثية ————-24الحرية ————–60الخطيب ————-31الدورة————– 100الدولعي ————-25الرحمانية———— 32السيدية————- 43الشالجية————- 49الشرطة الخامسة ——-28الشرطة الرابعة——– 27الشعلة —————80الصالحية————- 29الطارمية————– 50الطوبجي ————-31العامرية————– 56العطيفية ————-34العلاوي ————–24الغزالية————– 100القادسية ————-27الكاظمية————- 91اللطيفية————- 25المحمودية———– 134المشاهدة ————24المعالف ————–28المكاسب ————-39المنصور ————–47المواصلات ———–30النصر والسلام———- 22الوشاش ————–31اليرموك ————–48اليوسفية————– 24جكوك —————-30حي الجامعة ———–58حي الجهاد ————-71حي الخضراء ———–38حي العامل ————52حي العدل ————-48حي الفرات ————29سبع البور————–31سويب —————-26شارع حيفا ————-30شاطئ التاجي ———–14كرادة مريم ————-27ناحية الرشيد———– 27سكنة جانب الرصافة—–19محافظة الديوانية ——–1محافظة ذي قار ———2محافظة بابل ———–3محافظة ميسان———-1محافظة واسط ———-1المجموع 2222

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