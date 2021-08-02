الحماية الاجتماعية توضح بشأن شمول اعداد اضافية براتب الرعاية

2021/08/02 | 21:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، وجود عجز مالي لديها تصل قيمته لـ(80) مليار دينار، تمنع شمول أعداد إضافية برواتب الرعاية.

وقالت رئيس الهيئة هدى سجاد في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم (2 اب 2021)، إنه "بموجب قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 تمت مناقلة تريليوني دينار من اموال الحماية الاجتماعية، ما أدى الى تخفيض التخصيصات".

وأضافت، أن "هذه المناقلة تسببت بعجز في موازنة هيئة الحماية الاجتماعية بمقدار 80 مليار دينار".

واوضحت، أن "معالجة الفقر تتطلب توزيع مظلة الحماية الاجتماعية بشكل كبير، والهيئة تعاني من قلة التخصيصات بسبب قرارات السلطة التشريعية في موازنة 2021".

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