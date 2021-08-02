فنانون عالميون يتحدثون عن فقيد الفن والصحافة إسماعيل زاير

2021/08/02 | 21:15 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وداد إبراهيم شخصيات عالمية من فنانين وتشكيليين وادباء ومخرجين من أصدقاء الراحل فقيد الصحافة العراقية الأستاذ إسماعيل زاير رئيس تحرير صحيفة (الصباح الجديد) الذي غادرنا أثر وعكة صحية يوم الخميس 29/7/2021 فجعوا بالخبر.بعضهم كتب عن رحيله بألم في عبارات ترجمت مشاعرهم واحاسيسهم التي ما زالت في حالة صدمة اذ وجد العديد منهم ان الحدث (خسارة ...

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