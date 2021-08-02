معتز برشم يسطر التاريخ ويهدي قطر ذهبية الوثب العالي

2021/08/02 | 21:15 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوكيو ـ وكالات: حقق البطل القطري معتز برشم إنجازاً تاريخياً ومنح بلاده الميدالية الذهبية في مسابقة الوثب العالي ضمن ألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.وسبق لبرشم الحصول على الميدالية الفضية في أولمبياد ريو 2016 كما حصل على المركز الأول في بطولة العالم لألعاب القوى «الدوحة 2019» عندما حقق قفزة بارتفاع 2.37 م.وبدأ برشم ...

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