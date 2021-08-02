ملقا تحتضن معسكر الوطني استعدادا لتصفيات الحسم المؤهلة إلى المونديال

2021/08/02 | 21:15 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درجال وبنيان يتفقدان مركز ماربيا للتدريب بغداد ـ الصباح الجديد:زَارَ وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أول أمس، يرافقهُ رئيس الهيئة التطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم إياد بنيان وسفير العراق في إسبانيا د.عادل مصطفى، مركز ماربيا للتدريب في اسبانيا وتجولوا في أروقتهِ.واطلع السيد الوزير على المجمع الرياضي الذي يُعد واحدًا من المجمعات المتميزة على مستوى ...

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