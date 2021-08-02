نائب عن العصائب: ماذا بقي من الانتخابات إذا انسحب الصدر وعلاوي والشيوعي؟!

2021/08/02 | 21:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حذر النائب عن كتلة صادقون، الذراع السياسي لحركة عصائب أهل الحق، عبدالأمير تعيبان، من موجة الانسحابات من الانتخابات النيابية المقبلة، فيما توقع مشاركة منخفضة اذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه.

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وقال تعيبان في حوار مع الزميل "أحمد الطيب" تابعه "ناس" (2 آب 2021) إن "نسبة المشاركة التي نتوقعها في الانتخابات المقبلة، قد لا تتجاوز 45%".

وأضاف "ماذا بقى من الانتخابات اذا انسحب التيار الصدري وقائمة أياد علاوي والحزب الشيوعي" معرباً عن "تمنياته بعودة التيار الصدري إلى الانتخابات، وإلا ستكون العملية مشكوكاً في صحتها".



وبيّن "الفتح ودولة القانون والحكمة وتقدم مصرّون على إجراء الانتخابات".

وتابع "أغلب المثقفين لا يشاركون في الاقتراع، والمشاركة في العادة محصورة بالفقراء والبسطاء والمجاهدين، ونحن من سيء الى أسوأ منذ العام 2003 حتى الآن مالم يتم تعديل الدستور ليكون النظام رئاسياً أو شبه رئاسي، وحينها سيكون الرئيس شيعياً بالتأكيد، لكن رئيس الوزراء سيكون سنياً".

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