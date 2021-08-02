عضو بالتيار الصدري يتحدث عن 'موبايل' مقتدى الصدر والمقربين منه

2021/08/02 | 22:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو التيار الصدري عصام حسين، الاثنين، ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اغلق جميع هواتفه وهواتف المقربين منه، وما يقال عن اتصال مسؤولين به مجرد كذب.

وقال حسين في تصريح متلفز تابعه NRT، اليوم (2 اب 2021)، انه "لا يوجد هناك سحب سياسي في الوقت الحاظر، لكن التيار الصدري لن يشارك في الانتخابات، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اغلق جميع هواتفه، وما يقال عن اتصالات زعامات وكتل به كذب في كذب".

واضاف، ان "الصدر لم يكتف بإطفاء هواتفه، بل انه اخذ حتى هواتف المقربين منه، الرجل يريد ان يرتاح نفسيا".

واوضح، انه "لم يتصل به احد منذ اعلانه عن انسحاب التيار من الانتخابات، لا رئيس جمهورية او رئيس برلمان او ي مسؤول اخر في الدولة".

وتابع، انه "يصل الوضع الى اتهام الصدر بالمسؤولية عن 90 جثة متفحمة، فيما كان من المفروض ان يكون هناك تحقيق ومحاسبة للمسؤولين، فالصدر كان جالسا في الحنانة ولم يقم بإدارة مستشفى، في حين كان هناك خلل اداري".

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