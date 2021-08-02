الزراعة تحدد سبب توقف تعيينات المهندسين والأطباء البيطريين

2021/08/02 | 22:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وزارة الزراعة، الاثنين، أن سبب ايقاف تعيين المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين يعَود إلى أحكام المادة( ١٢/ثانياَ/اَ) من قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام ٢٠٢١، موضحة أنها ماضية بدعم ملف التفرغ الزراعي.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 اب 2021)، ان "سبب ايقاف تعيين المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين يعَود إلى أحكام المادة( ١٢/ثانياَ/اَ) من قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام ٢٠٢١، والتي بموجبها تم ايقاف التعيين باستثناء بعض فئات محددة يتم النظر فيها وفق القانون"، موضحاً ان "الوزارة ماضية بملف التفرغ الزراعي ودعم الجمعيات المتخصصة في كافة المحافظات".

وبينت الوزارة أنها "وحرصاَ منها على تعيين وتشغيل المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين قد قامت بمفاتحة مجلس الخدمة العامة الاتحادي بموجب الكتابين المرقمين (١٢٨٨٤،١٢٨٨٣) في ٢٠٢١/٥/٣٠ بشأن تعيين الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين المعتصمين، وتم بذل جهود استثنائية لتحقيق ذلك إلا أن الإجابات كانت تنص على توقف التعيينات في الوقت الراهن".

واشارت الوزارة الى انها "ستواصل جهودها لطرح هذا الملف المهم في كل الأوساط لتشغيل هذه الكفاءات العلمية"، مؤكدة "وقوفها إلى جنب هذه الشريحة من الخريجين، فيما تدعم وبقوة ملف التفرغ الزراعي والذي تم بموجبه تعديل الكثير من التشريعات لتحقيق الضمانات للخريجين الزراعيين والاطباء البيطريين، من خلال ضمان التقاعد والعلاوة والرفيع، والتعاقد على الأراضي، والذي يفضي للتمليك، مع حق إقامة الصناعات التحويلية، ليكون هذا المشروع الحيوي لصالح المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين".

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