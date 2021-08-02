متغير دلتا والجرعة الثالثة.. أسئلة ملحة يجيب عليها خبراء لموقع الحرة

2021/08/02 | 22:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات متغير "دلتا"، السبب الأول في الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا حول العالم، وفق أخصائيين تحدثوا لموقع "الحرة".

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