اشتباكات بين الشرطة الاتحادية وعناصر من 'داعش' في كركوك

2021/08/03 | 00:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بوقوع اشتباكات بين الشرطة الاتحادية وعناصر من "داعش" في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اشتباكات وقعت قبل قليل بين عناصر داعش وقوات الشرطة الاتحادية ضمن ناحية الرشاد في كركوك".

وأضاف المصدر أنها "اسفرت عن استشهاد منتسب من الاتحادية واصابة ٢ آخرين بجروح فضلا عن مقتل داعشي واصابة اخر".

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