حول النهضة الإسلامية وظهور الإسلام السياسي - نادر عبدالحميد

2021/08/03 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادر_عبدالحميد 1. تمهيدالإسلام السياسي، كحركة وكمفهوم ومصطلح فكري سياسي؛ ازداد رواجا واكتسب شعبية في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، وأصبح موضوعًا للنقاش والتحليل بشكل واسع ومكثف، ولا يزال مستمرا.



لقد كانت العقود الأربعة الماضية (١-;-٩-;-٨-;-٠-;-٢-;-٠-;-٢-;-٠-;-) فترة صعود الإسلام السياسي وفرض هيمنته وخطابه في المعادلات السياسية، ليس فقط في محيط الشرق الأوسط، بل وعلى صعي ......





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