الكراسي الموسيقية - مظهر محمد صالح

2021/08/03 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مظهر_محمد_صالح الكراسي الموسيقيةمظهر محمد صالح الإنسان مخلوق، وظيفته أن يتحرك، وإن كل تصرف إنساني منطقي، شريطة ألا يكون التحرك عبثياً يؤدي إلى قتل الوجود، تحت ذريعة محاربة العدم ،ولاسيما عندما يأخذ التحرك أشكالا مستمرة، قوية العبثية، يؤازر بعضها بعضاً من خلال اندفاع كل منها.



ولا يواجه ذلك إلا شيء يقابله، يسمى التصرفات الحركية، التي يدفع بها منطق الحكمة والعقل، الذي يحقق الوجود الإنساني، وهو أمر يبلغ ......





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