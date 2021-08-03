عبدالله الثاني يبلغ اللجنة الملكية للتحديث السياسي مكاشفة الأردنيين بخططها ونقاشاتها

2021/08/03 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭- ‬الزمان‭ ‬ أعرب‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬اللجنة‭ ‬الملكية‭ ‬لتحديث‭ ‬المنظومة‭ ‬السياسية‭ ‬ودعمه‭ ‬لأعمالها،‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬الأردنيين‭.‬ وطالب‭ ‬الملك‭ ‬الأردني‭ ‬بمكاشفة‭ ‬الشعب‭ ‬باتجاهات‭ ‬النقاش‭ ‬والخطط‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتحديث‭ ‬اليات‭ ‬الوضع‭ ‬السياسي‭ ‬والمسارات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والعامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وعدم‭ ‬ترك‭ ‬أي‭ ‬تفصيل‭ ‬غائما‭ ‬او‭ ‬مبهماً‭ […]

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