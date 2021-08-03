الانسحابات.. لماذا؟

2021/08/03 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ببساطة،‭ ‬قامت‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬الشكلية‭ ‬البراقة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬المسماة‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬قادت‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دورة‭ ‬الى‭ ‬نفس‭ ‬المسارات‭ ‬مهما‭ ‬تعددت‭ ‬الأسماء‭ ‬والوجوه‭ ‬والاعداد‭.‬ومن‭ ‬دون‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬لا‭ ‬وجود‭ ‬للعملية‭ ‬السياسية،‭ ‬لاسيما‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬توارى‭ ‬الدور‭ ‬الأمريكي‭ ‬الذي‭ ‬ابتدعها‭ ‬وفصّل‭ ‬القول‭ ‬والفعل‭ ‬فيها،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬احتلال‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬العام‭ […]

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