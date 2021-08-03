الأمن المصري لـ (الزمان): رصدنا ثماني خلايا نائمة للاخوان في مؤسسات حكومية

2021/08/03 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬اشتعلت‭ ‬فيه‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬وحركة‭ ‬النهضة،‭ ‬استنفرت‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬بمصر،‭ ‬وقال‭ ‬مراقبون‭ ‬ان‭ ‬علامات‭ ‬في‭ ‬الأفق‭ ‬تشير‭ ‬الى‭ ‬مواجهة‭ ‬جديدة‭ ‬بين‭ ‬القاهرة‭ ‬وجماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭.‬و‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬أن‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬رصدت‭ ‬مؤخرا‭ ‬ثمانية‭ ‬تشكيلات‭ ‬إخوانية‭ ‬والمعروفة‭ ‬باسم‭ ‬الخلايا‭ ‬النائمة،‭ […]

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