تطورات جديدة في ملف الربط الخليجي

2021/08/03 | 00:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعكشفت وزارة الكهرباء، عن تطورات جديدة بشأن مشروع الربط الخليجي للطاقة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان "وزارة الكهرباء عقدت في مقرها إجتماعاً إلكترونياً موسعاً ترأسه وكيل الوزارة لشؤون الانتاج ( عن الوزير ) وبحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع ،و عددٍ من مديري الشركات العامة في الوزارة مع هيئة الربط الخليجي استهدف إستعراض مستجدات المشروع والخطوات اللاحقة بشكل سريع خلال شهري آب وأيلول ."واضافت، ان " الهيئة بينت خلال الاجتماع انها في تواصل مستمر مع وزارة الكهرباء العراقية ، واكملت المفاوضات كافة مع ارسال الاتفاقيات بعد إنضاجها بشكل نهائي ، وهي جاهزة لتعيين المستشارين المشرفين على تنفيذ الاتفاقية ، وإن المشروع بحاجة الى استكمال تحديد الاسعار ليتم الانتهاء من الاتفاق بشكل نهائي" .من جانبه ، عبر الوكيل عن الوزير، بحسب البيان، عن سعادته الكبيرة لتوطيد العلاقات والتي ستتوج بربط كهربائي حيث العودة للاقليم العربي وتحقيق المكتسبات الاقتصادية والفنية ، واكد على اهمية معرفة وتحديد قيم الاسعار ، وابدى اهتمامه بمناقشة مكان التحكيم والاستشارات المطلوبة . في السياق ذاته ، استعرض مدير عام دائرة التشغيل والتحكم موضوع إثراء المشروع فنياً ، وبيّن انه تم إستكمال الاجراءات العقدية والاستشارية كافة التي تنص على تحمل هيئة الربط الخليجي تكاليف انشاء الخط الرابط ، والاتفاق على مدة عقدية أمدها خمس سنوات ، يتم خلال المرحلة الاولى منها على مدى ستة اشهر شراء العراق الطاقةَ من السوق الخليجية ، ليتم بعدها دخول العراق سوق الطاقة العالمي وتبادل المنفعة عبر نقل وتمرير الطاقة . في حين ، اكد مدير عام نقل كهرباء الجنوب تشكيل لجان فنية لتسهيل عمل الشركة المنفذة لخط ( الفاو - الزور ) حيث استكملت جميع الموافقات الرسمية لمسار الخط المقترح .يذكر ان وزارة الكهرباء العراقية أكملت قرابة ٨٦% مما عليها من التزامات تجاه هذا الربط ،ومن المؤمل انجاز المرحلة الاولى منه والمتضمنة طاقة ٥٠٠ميكا واط الى محافظة البصرة ببداية صيف عام ٢٠٢٢ .

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