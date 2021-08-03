أجبرت على الانسحاب من الأولمبياد.. بولندا تمنح تأشيرة إنسانية لعداءة بيلاروسية

2021/08/03 | 00:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت بولندا تأشيرة إنسانية إلى العداءة البيلاروسية، كريستسينا تسيمانوسكايا، التي أجبرت على الانسحاب من أولمبياد طوكيو وتم تهديدها بالمغادرة القسرية لليابان لانتقادها اتحاد بلادها لألعاب القوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حسبما أعلن نائب وزير الخارجية البولندي، مارسين بريداتش، الاثنين.

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