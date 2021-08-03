2021/08/03 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار نتيجة غزو الكويت يوم 2 آب 1990صدر قرار عن البنوك البريطانية بتجميد جميع أرصدة الاموال العراقية، والغريب شمول هذا القرار العراقيين المعارضين لنظام الطاغية صدام ايضا .



وبهذه المناسبة ارسل الشاعر زاهد محمد قصيدة ساخرة الى اصدقائه في لندن ندرجها ادناه :صرت خايف من سمعت الارصدةللحبايب بالبنوك مجمدة* * *هاي بلوى ابتلى بيها كل ثري بعد ما يكدر يبيع ويشتري (صادق ) و( سعدي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمناسبة غزو الكويت .....قصيدة الشاعر زاهد محمد الارصدة المجمدة - مؤيد عبد الستار) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمناسبة غزو الكويت .....قصيدة الشاعر زاهد محمد الارصدة المجمدة - مؤيد عبد الستار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).