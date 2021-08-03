واشنطن تفتح الأبواب للاجئين الأفغان

2021/08/03 | 00:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش برنامج "الحرة الليلة" العديد من الملفات من بينها فتح واشنطن الأبواب للاجئين الأفغان بعد انسحابها، والهجوم على الناقلة "ميرسر ستريت"، بالإضافة للعديد من الملفات على الساحة العربية والدولية.

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