خلية الإعلام الأمني: قتل إرهابي حاول التعرض على قوة أمنية جنوبي كركوك

2021/08/03 | 01:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت خلية الاعلام الامني، مقتل ارهابي حاول التعرض على قوة امنية جنوبي كركوك.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان "قوة من اللواء ١٨ في الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، تتمكن من قتل إرهابي حاول التعرض هو ومجموعة إرهابية على أحدى نقاط الفوج الثالث ضمن قاطع المسؤولية جنوبي محافظة كركوك ".واضافت، ان "القوات الأمنية شرعت بمطاردة هذه المجموعة".

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