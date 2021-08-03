منشورات تزعم إقصاء لاعبة مصرية

2021/08/03 | 01:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعمت صفحات مصريّة على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ الرامية الزهراء شعبان استبعدت من منافسات أولمبياد طوكيو لأنّها "أصابت الحكم".إلا أنّ هذا الادعاء لا أساس له من الصحّة بحسب ما أكّد صحافيو قسم الرياضة في فرانس برس المتواجدون في طوكيو.

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