الانسحابات وتأثيرها على الانتخابات العراقية

2021/08/03 | 01:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة اجتماع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع قادة الكتل السياسية، والاتفاق على إجراء الانتخابات في موعدها، ودعوة الكتل المنسحبة للمشاركة فيها، هل ستتراجع القوى السياسية عن قرارها بمقاطعة الانتخابات؟

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