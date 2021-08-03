"تعزيز الشراكة".. سوليفان يلتقي مستشار الأمن القومي الإسرائيلي

2021/08/03 | 02:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، نظيره الإسرائيلي، إيال هولاتا، في واشنطن، الاثنين، حيث هنأه على توليه مهام منصبه، وفق بيان للبيت الأبيض

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