حملة لتوزيع 3.3 ملايين {بايومترية} بين الناخبين

2021/08/03 | 03:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

باشرت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات حملة لتوزيع أكثر من 3 ملايين بطاقة ناخب بايومترية، بينما وضعت خطة لإتلاف البطاقات قصيرة الأمد كي لا تقع بين "الأيدي الخبيثة" ما يؤدي للتلاعب.

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان لـ"الصباح": إنَّ "المفوضية باشرت حملة لتوزيع 3 ملايين و300 ألف بطاقة ناخب بايومترية بين مستحقيها"، مؤكداً أنَّ "مليونين و300 ألف بطاقة ستوزع بين الناخبين الذين بلغوا السن القانونية للانتخاب من مواليد 2001 و2002 و2003 بعد إرسال بياناتهم إلى شركة (أندرا) الإسبانية المختصة بطبع تلك البطاقات، إضافة إلى مليون بطاقة لم يتسلمها أصحابها حتى الآن".

وأضاف أنَّ "الحملة التي ستنتهي قبل يوم الاقتراع ستشمل توزيع البطاقات في مراكز الاقتراع، إضافة إلى تسيير فرق جوالة محمية أمنياً للوصول إلى منازل الناخبين"، وتابع سلمان أنَّ "هناك حملة إعلامية مكثفة للتثقيف على تسلم البطاقات ستكون متزامنة مع حملة التوزيع هذه".

من جانبه، قال مدير مكتب المفوضية في الرصافة عباس صباح قاسم لـ"الصباح": إنَّ "المكتب سبق له أنْ وزع 80 % من بطاقات الناخبين بالنسبة للتصويت العام و90 % للمشمولين بالتصويت الخاص"، مشيراً إلى أنَّ "بإمكان المواطنين مراجعة مراكز التسجيل لتسلم بطاقاتهم التي تضمن تصويتهم في الانتخابات، وهناك وجبة جديدة من بطاقات الناخب البايومترية ستصل إلى المكتب لمن حدثوا بياناتهم".وأضاف أنَّ "المفوضية وضعت خطة لسحب جميع البطاقات القصيرة الأمد وترحيلها إلى المكتب الوطني، وهناك طرق خاصة لإتلافها لضمان عدم استخدامها لتشويه سمعة الانتخابات واستخدامها إعلامياً ضد المفوضية".

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