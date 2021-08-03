2800 قطعة أرض سكنيَّة لأسر الشهداء والجرحى في نينوى

2021/08/03 | 03:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل: شروق ماهر

وزّعت محافظة نينوى، امس الاثنين، 2800 قطعة أرض سكنية بين أسر الشهداء والجرحى وضحايا الارهاب.

وقال المحافظ نجم الجبوري لـ"الصباح": إنَّ "الحكومة المحلية في نينوى باشرت توزيع الاراضي بعد الانتهاء من فرزها داخل مدينة الموصل".



واضاف الجبوري أنَّ "الحكومة المحلية قامت بصرف مستحقاتها المتراكمة بعد عدة مطالبات من قبل تلك الأسر خلال الاعوام السابقة".

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