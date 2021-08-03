الانتخابات المقبلة في العراق والمقاطعة - مؤيد احمد

2021/08/03 | 03:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_احمد مؤيد احمدبالرغم من ان الانتخابات والنظام البرلماني يبدوان في الظاهر كامر سياسي عام لترتيب النظام السياسي للمجتمع ككل، إلا انهما ليسا في الجوهر سوى العمل والألية والنظام السياسي للطبقة البرجوازية وممثليها السياسيين وحسب.



ولهذا، فان الانتخابات ومقاطعة الانتخابات في العراق، طالما يدور حديثنا حول الصراع الجاري بين الطبقات المتناحرة في المجتمع، ينتميان الى معسكرين وميدانين سياسيين وطبقيين مختلف ......





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