2021/08/03 | 03:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن هزة أرضية بقوة 5.8 درجة ضربت منطقة جزر منتاواي الإندونيسية اليوم الثلاثاء.وأضاف المركز أن الهزة وقعت على عمق 40 كيلومترا.المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة أرضية بقوة 5.8 درجة تضرب جزر منتاواي الإندونيسية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة أرضية بقوة 5.8 درجة تضرب جزر منتاواي الإندونيسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).