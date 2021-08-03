سجال جديد بين الولايات المتحدة وروسيا.. خبيرة: تعنت موسكو يُعيق استقرار العلاقات

2021/08/03 | 04:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت حدة الجدل في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا مع الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بشأن عدد الموظفين في بعثات البلدين، ما يؤشر إلى عدم إحراز تقدم في هذه القضية الحساسة رغم انعقاد قمة بين رئيسي البلدين وبدء "حوار استراتيجي" يُفترض أن يؤدي إلى استقرار في العلاقات الثنائية المتوترة

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