تزامنا مع انتشار دلتا.. الولايات المتحدة تبلغ نسبة تطعيم 70 في المئة

2021/08/03 | 05:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الولايات المتحدة، الاثنين، من بلوغ نسبة تطعيم بنسبة 70 في المئة بين البالغين ضد مرض كوفيد-19، مع ارتفاع ملحوظ بنسبة الإصابات الناجمة عن سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

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