ترقب لمسابقات الكاراتيه في موطنها الأصلي

2021/08/03 | 05:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعتبر الكاراتيه من الرياضات الذائعة الصيت في العالم وقد اكتسبت شهرة عالمية بفضل ممثلين عالميين أو مسلسلات طبعوا ذاكرة الكثيرين على غرار المسلسل التلفزيوني الشهير "كوبرا كاي" أو الممثل الأميركي تشاك نوريس، إلاّ انّ اعضاء الفريق الياباني لرياضات الفنون القتالية يأملون في أن يُشكّل أولمبياد طوكيو قوة دافعة إضافية.

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