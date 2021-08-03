ذكرى وعِبر

2021/08/03 | 06:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الحمد لله على سلامتك يا كويت يا حرة الخليج، وألف سلامة عليك يا عراق، يا شعلة الثقافة والحضارة العربية.عسى أن تتضح الدروس ويعم السلام"

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