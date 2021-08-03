2021/08/03 | 06:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاعت إسرائيل توظيف التقنيات الحديثة من أجل تعزيز قدراتها على "المواجهة" في الحروب المستقبلية، ما يجعلها "قوى عظمى صغيرة" في المنطقة، وفق تحليل جديد نشر على موقع "ناشونال إنترست"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("قوة عظمى صغيرة".. كيف طورت إسرائيل أنظمتها العسكرية منذ حرب الخليج الثانية؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("قوة عظمى صغيرة".. كيف طورت إسرائيل أنظمتها العسكرية منذ حرب الخليج الثانية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).