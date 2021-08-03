الصين.. ووهان ستخضع جميع سكانها لفحوص بعد ظهور إصابات كورونا جديدة

2021/08/03 | 07:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات في ووهان الثلاثاء أنّها ستُخضع جميع سكّانها لفحوص، بعد أن ظهرت في هذه المدينة الواقعة بوسط الصين أولى الإصابات المحلية بكوفيد-19 منذ أكثر من عام.

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