نبهاء الحنشي يخلف آلاء الصديق بإدارة منظمة

2021/08/03 | 07:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة "القسط" لحقوق الإنسان عن تعيين نبهان الحنشي مديرا جديدا لها خلفا للناشطة الحقوقية الإماراتية، آلاء الصديق، التي لقت مصرعها في حادث سير قرب لندن أواخر يونيو/ حزيران الماضي.

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