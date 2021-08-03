متابعات عمالىة .مصر:الإدارة ترد على مطالب عمال شركة لورد انترناشونال بالمنطقة الحره بالعامرية بالفصل التعسفي ل38 عامل. - تيار الكفاح العمالى - مصر

2021/08/03 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر قرر المهندس- بكر محمد مدير عام مصانع شركة لورد انترناشونال فصل 38 عامل وعاملة يأتي هذا عقب دخول العاملون في إضراب عن العمل منذ الأثنين الماضي للمطالبة ب :1) تعديل الأجور على ألا تقل عن 2400 جنيه ( الحد الأدنى للأجور الذى حددته الدولة ) حيث يبلغ متوسط أجور للعمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل ما يقارب 2000 جنيها فقط2) تثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل ......





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