"الرد على إيران سيكون جماعيا".. وزير خارجية أمريكا يثير تفاعلا

2021/08/03 | 07:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التصريحات التي أدلى بها والتي قال فيها إن الرد على استهداف إيران للناقلة التجارية في بحر العرب سيكون "جماعيا".

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