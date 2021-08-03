بعض من بدايات تاريخ الدمى ومسرح الاطفال في ماضي العراق القريب - فاضل خليل

2021/08/03 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاضل_خليل إن اهتمام العراق بهذا النوع من الفنون لم يكن بعيد العهد أو في وقت مبكر، حتى أن المعنين لم يؤرخوا له.



فقد شهدت مرحلة الخمسينات من القرن الماضي نوعا من الالعاب كان يطلق عليها، ألعاب (خيال الظل).



وقد إشتهر واحد من مقدميها شخص يدعى (رشيد أفندي) يقوم بتقديم ألعاب خيال الظل للصبيان الذين تتراوح أعمارهم من ( 10-إلى 15 سنة) (1).



أما في الفترة ما بين الأعوام 1956- 1968م فقد تطور نشاط عمل وصناعة الدمى في ال ......





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