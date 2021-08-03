2021/08/03 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش الترحيب الحار بالحكومة الإسرائيلية الجديدة، فُهم لدى كثير من المراقبين بأنه تعبير عن احتفاء الإدارة الأميركية الديمقراطية بأفول حكم نتنياهو الذي تميّز عن جميع رؤساء وزراء إسرائيل الذين سبقوه، بأنه الوحيد الذي خرق الأعراف والتقاليد السياسية والدبلوماسية بما في ذلك أعراف العلاقات الخاصة والمميزة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فأعلن انحيازه السافر والصريح للرئيس السابق دونالد ترامب، واصطدم بإدارة الر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة بايدن وحكومة بينيت – لابيد : الاستفادة من رحيل نتنياهو (2) - نهاد ابو غوش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة بايدن وحكومة بينيت – لابيد : الاستفادة من رحيل نتنياهو (2) - نهاد ابو غوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).